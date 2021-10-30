Третя поспіль перемога Динамо в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 13 туру УПЛ Маріуполь вдома поступився Динамо.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь киян.

Героєм матчу став півзахисник Динамо Сергій Сидорчук, який спочатку "заробив" пенальті у власні ворота, а згодом відзначився двома забитими голами.

Чемпіонат України - УПЛ

13 тур, 30 жовтня

Маріуполь - Динамо 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 4 Мішньов (пен), 1:1 - Сидорчук, 1:2 - 29 Шапаренко, 1:3 - 68 Сидорчук, 2:3 - 90+2 Клименко

Маріуполь: Турбаєвський, Драмбаєв, Мампассі, Меліченко, Стасюк, Чех (Спіровський, 74), Мишньов, Очеретько (Шостак, 57), Топалов (Петерман, 78), Кащук (Клименко, 78), Микитишин (Удод, 46).

Динамо: Бущан, Кендзьора (Тимчик, 64), Забарний, Сирота, Караваєв (Шабанов, 84), Сидорчук (Шепелєв, 84), Шапаренко, Циганков, Буяльський, Де Пена (Вітіньйо, 72), Вербич (Гармаш, 64)

Попередження: Драмбаєв (11), Шостак (70), Кащук (77) – Шапаренко (30), Вербич (45+4).

Раніше, Маріуполь відмовився перенести матч у Київ.