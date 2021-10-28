Повія-трансвестит пограбувала зіркового футболіста ПСЖ

Жертвою злочину став іспанський хавбек

Джерело - Чемпіон.

У вівторок ввечері, 26 жовтня, спортсмен зупинився на червоний сигнал світлофора біля Булонського лісу - громадського парку на околиці Парижа.

У цей момент в машину без згоди футболіста сіла повія-трансвестит, повідомляє видання Le Point.

Невідома особа почала погрожувати гравцеві предметом, схожим на зброю. Футболісту довелося віддати повії свій телефон і гаманець. У гаманці, до слова, було 200 євро готівкою.

Через кілька хвилин непроханий гість заявив, що поверне спортсмену мобільний, якщо той висадить його в певному місці. Гравець ПСЖ погодився.

За інформацією преси, жертвою є один з найвідоміших гравців ПСЖ. Французьке видання 20minutes стверджує, що постраждалим був півзахисник Андер Еррера.

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