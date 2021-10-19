Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру Ліги чемпіонатів донецький Шахтар у Києві приймає мадридський Реал.

На 56-ій хвилині Жуніор обіграв чотирьох гравців Шахтаря та вміло пробив повз Трубіна - 3:0 на користь Реала. Вінісіус за шість хвилин оформив дубль.

Раніше, на 50-ій хвилині матчу гірники невдало вкинули аут на Кривцова, якого обікрав Бензема і далі послідувала атаку, яку завершив Вінісіус - 2:0 на користь Реала.

Нагадаємо, на 37-ій хвилині Кривцов намагався випередити Бензема і зрізав м'яч у сітку власних воріт.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua