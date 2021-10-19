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Реал вийшов вперед у матчі з Шахтарем завдяки автоголу українця

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Мадридці повели у рахунку на 37-ій хвилині
Реал вийшов вперед у матчі з Шахтарем завдяки автоголу українця
#Реал, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру Ліги чемпіонатів донецький Шахтар у Києві приймає мадридський Реал.

На 37-ій хвилині гості вийшли вперед. Після передачі з правого флангу атаки мадридців Кривцов намагався випередити Бензема та перехопити м'яч, але зрізав його у сітку власних воріт, перекинувши Трубіна. Якби українець не чіпав м'яч, то Бензема не забив би, адже перебував у положенні поза грою, щоб б після перегляду VAR побачили.

На перерву команди пішли за рахунком 1:0 на користь Реалу.

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