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У Словаччині під час матчу фанати влаштували масову бійку на полі

Сьогодні 07:28 Віктор Слюсаренко 224 0
Не вдалося завершити поєдинок
У Словаччині під час матчу фанати влаштували масову бійку на полі
#Спартак

Джерело - Чемпіон.

Під час центрального матчу лідерів чемпіонату Словаччини з футболу між Спартаком (Трнава) та Слованом (Братислава) відбулася бійка вболівальників обох команд. Через це не вдалося завершити поєдинок.

Матч тривав лише 15 хвилин, після чого його зупинили. Відновити гру так і не вдалося.

Коли фанати перебралися на поле, то футболісти встигли його покинути, перебравшись у підтрибунне приміщення.

Заспокоїти вболівальників вдалося поліцейським. Прибувши на стадіон, вони розігнали емоційних фанатів. Також на полі з'явилися медики, аби надати медичну допомогу вболівальникам, які постраждали в сутичці.

Наразі доля матчу залишається невідомою. У Спартаку заявили, що готові зіграти наступну гру без фанів та запропонував провести поєдинок в іншу дату.

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