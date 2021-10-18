Джерело - Чемпіон.

15-17 жовтня відбулися матчі 10-го туру чемпіонату Франції з футболу Ліги 1.

Огляди матчів 10-го туру:

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