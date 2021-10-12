Курйоз року. Французький клуб приїхав на гру не в те місто та отримав технічну поразку

Джерело - НВ.

Футбольний клуб із 4 французького дивізіону сконфузився, приїхавши на гру національного Кубка не в те місто.

Про це повідомляє НВ з посиланням на Centre Presse Aneyron.

Поєдинок повинен був відбутися на виїзді у місті Вабр-Л'Аббе (Vabres-L'Abbaye) проти місцевої команди. Водій автобусу вказав місце призначення в навігаторі, однак у ситуацію втрутився тренер команди, який заявив, що знає коротшу дорогу. Однак замість Vabres-L'Abbaye вказав у навігаторі Vabre і команда приїхала в місто, яке розташоване за 87 км від того, де повинен був пройти матч.

Коли помилка була виявлена, водій взяв правильний курс, щоправда, і тут не обійшлося без курйозів.

Дорогою вони наткнулися на велосипедні перегони, які їх затримали, потім на заваді стали припарковані машини, а під кінець автобус не зміг проїхати через міст, оскільки той був занадто вузький.

Футболісти переодягнулися в автобусі та пробігли кілометр до стадіону, однак запізнилися на 50 хвилин.

Клуб отримав технічну поразку і вилетів з Кубка Франції, оскільки регламент дозволяє запізнення не більше, ніж на 15 хвилин.

Схожа історія трапилась з французькими вболівальниками під час Євро-2020, коли фанати переплутали Бухарест із Будапештом.

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