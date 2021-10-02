Джерело - Чемпіон.

Матч 11-го туру Першої ліги між Поділлям і Олімпіком завершився бійкою за участю гравців обох команд.

Арбітр зустрічі Ігор Біч не зарахував гол господарів поля і компенсував до другого тайму часу понад 5 оголошених хвилин. Після матчу він отримав на свою адресу від уболівальників з Хмельницького чимало нецензурних слів і став об'єктом атаки гравців господарів поля. У підтрибунному приміщенні теж сталася сутичка.

У підсумку, футболісти Олімпіка Іван Білий і Владислав Рибак отримали по червоній картці після завершення матчу.

View this post on Instagram Допис, поширений Новини Хмельницького від Є (@ye.ua)

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