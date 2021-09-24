Усик - найкращий суперник Джошуа, але у британця немає шансу на поразку

Поразка для Ентоні була б "немислимою" на цьому вирішальному етапі кар'єри британської зірки.

Джерело - Чемпіон.

Український важковаговик Олександр Усик (18-0-0, 13 KO) зустрінеться в чемпіонському поєдинку за титули WBO, IBO, IBF із британцем Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО).

Олександр - "найкращий" суперник Ентоні Джошуа, але поразка була б "немислимою" на цьому вирішальному етапі кар'єри британської зірки.

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Усик раніше панував у крузервейті, завоювавши всі титули чемпіона світу, і за свою бездоганну професійну кар'єру ще не зазнав жодної поразки. З точки зору успіху - аматорського і професійного - стилю, він є найкращим бійцем, з яким Ей Джей вийде на ринг. Не всі це розуміють. Люди можуть подумати: "Ей Джей вийде на ринг з крузервейтером", але він найкращий. Він просто переможець протягом усього бою. Усі були приголомшені його переходом у суперважку вагу, але технічно він найкращий.

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Усик добре тисне на бійців, не роблячи при цьому нічого особливого. Він змушує бійців думати, що він збирається створювати на них тиск, змушує їх наносити удари, які вони не хочуть завдавати, і змушує їх працювати в тому темпі, в якому вони не хочуть працювати. Це те, у чому він дуже сильний, і це те, що він зробив з Тоні Беллью.

Джошуа сподівається зберегти курс на титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, зустрівшись з Тайсоном Ф'юрі, який захищає свій пояс WBC проти Деонтея Вайлдера у Лас-Вегасі 9 жовтня. Скоріше за все Джошуа переможе Усика, але це, безперечно, буде драматичний бій.

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