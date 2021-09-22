Усик - Джошуа: анонс і прогноз на бій

Джерело - Чемпiон.

25 вересня 2021 року, 23:00 Олександр Усик - Дерек Чісора Tottenham Hotspur Stadium, Лондон (Велика Британія)

У суботу, 25 вересня 2021 року український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) зустрінеться в рингу з чемпіоном за версіями WBA, WBO і IBF британцем Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Олександр Усик

Абсолютний чемпіон, переможець Всесвітньої боксерської суперсерії, рекордсмен за швидкістю завоювання звання абсолюту. У скарбничці Усика хороша колекція перемог: над Тоні Беллью, Муратом Гассієвим, Майрісом Бріедісом, Марко Хуком...але все це в іншій ваговій категорії.

А ось в хевівейті в активі Усика тільки дві перемоги: дострокова над Чеззом Візерспуном і рішенням суддів над Дереком Чісорою.

Український боксер підходить до майбутнього поєдинку непереможеним, проте бій з Джошуа обіцяє стати найсерйознішим випробуванням в його кар'єрі. Через різницю в габаритах і ударній потужності Усику доведеться багато рухатися, постійно контратакуючи, щоб дожити до останніх раундів і вирвати перемогу за очками.

Останні 5 поєдинків

31 жовтня 2020 / Дерек Чісора / Перемога / Рішенням суддів

12 жовтня 2019 / Чазз Візерспун / Перемога / Відмова від продовження поєдинку

10 листопада 2018 / Тоні Беллью / Перемога / KO

21 липня 2018 / Мурат Гассієв / Перемога / Рішенням суддів

27 січня 2018 / Майріс Бріедіс / Перемога / Рішенням суддів

Ентоні Джошуа

Звісно, фаворитом цього поєдинку є саме Джошуа. Найімовірніше, Джошуа буде працювати першим номером, максимально використовуючи перевагу в габаритах і ударній потужності. Британець розуміє, що Усик буде намагатися уникати прямого зіткнення, тому постарається максимально урізати супернику простір для пересування в рингу. Якщо Джошуа вдасться затиснути Олександра біля канатів, претенденту доведеться туго.

У разі перемоги над Усиком, Джошуа остаточно реабілітується після першої поразки в бою з Руїсом. Крім того, багато фанатів боксера не особливо вражені його перемогою над болгарином Пулєвим, чиї боксерські навички навіть близько не можна порівняти з підготовкою британця. Так що Джошуа явно заборгував фанам перемогу над одним з топів.

Останні 5 поєдинків

12 грудня 2020 / Кубрат Пулєв / Перемога / Нокаут

7 грудня 2019 / Енді Руїс / Перемога / Рішенням суддів

1 червня 2019 / Енді Руїс / Поразка / Нокаут

22 вересня 2018 / Олександр Повєткін / Перемога / Нокаут

31 березня 2018 / Джозеф Паркер / Перемога / Рішенням суддів

Статистика

Ентоні Джошуа дебютував на професійному рівні у 2013 році. Відтоді він провів 25 поєдинків і переміг в 24 з них, здобувши 22 перемоги нокаутом.

Олександр Усик провів 18 професійних поєдинків і здобув 18 перемог, 13 з яких він здобув нокаутом. Українець виступав в напівважкій, першій важкій і важкій вазі.

Попередні бої

Останній свій бій Ентоні Джошуа провів 12 грудня 2020 року. Тоді Ентоні захистив пояс чемпіона світу за версією IBF проти обов'язкового претендента болгарина Кубрата Пулєва. Бій, в якому Пулєв в третьому раунді двічі побував в нокдауні, закінчився нокаутом болгарина в дев'ятому раунді.

Усик востаннє бився 31 жовтня 2020 року, українець провів поєдинок проти інтерконтинентального чемпіона за версією WBO британця Дерека Чісори. Бій завершився перемогою Олександра Усика одностайним рішенням суддів.

Час

Очікується, що боксери вийдуть на ринг близько о 23:45 за Києвом.

Трансляція

Пряма трансляція на території Україні в медіасервісі Megogo. Також прямий ефір поєдинку Усик - Джошуа онлайн дивіться на нашому сайті.. Також наш сайт проведе для вас текстовий онлайн.

Прогноз букмекерів

Ставки на перемогу Джошуа приймають з коефіцієнтом 1.48. Тоді як успіх українця оцінюється котируванням 2.90. На нічию дають - 21.0.

На виграш Джошуа нокаутом пропонують коефіцієнт 1.90, на перемогу Усика аналогічним чином - 8.00.

Прогноз Чемпіона

Перемога Джошуа нокаутом.