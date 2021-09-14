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Моралес: Футболіст з українським паспортом у Європі є бомжем

Сьогодні 15:42 Андрій Дунець 1036 0
Моралес: Футболіст з українським паспортом у Європі є бомжем
#Моралес, #Шуранов, #ТаТоТаке

Джерело - ТаТоТаке.

Відомий український коментатор Роберто Моралес у новому випуску шоу "ТаТоТаке" висловився з приводу того, що німецький футболіст з українським корінням Ерік Шуранов зробив свій вибір саме на користь німецького громадянства.

"У 18 років Шуранов мав зробити вибір: бути громадянином України або Німеччини. А це величезна річ. Це не лише якісь побутові речі.

Якщо він обирає Німеччину, то стає громадянином ЄС та пов'язує свою кар'єру з Бундеслігою. В протилежному випадку він буде, вибачте, бомжем. Бо тоді йому потрібно бути на голову вищим за німця, аби потрапляти до заявки

Ви запитайте Ярмоленка, Яремчука, Маліновського, що таке бути негромадянином ЄС. Це бомжара! Тому вибір Еріка Шуранова цілком логічний".

Додамо, що зараз права на Шуранова належать німецькому Нюрнбергові.

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