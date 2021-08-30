Невдаха дня. Гравець забив вирішальний гол у власні ворота на останніх секундах матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру чемпіонату Іспанії чинний чемпіон Атлетико приймав Вільярреал. Гра була вельми непростою для господарів - вони програвали з рахунком 1:2. Але на п'ятій доданій хвилині сталося жахливе непорозуміння між центральним захисником гостей Айссою Манді та воротарем Херонімо Рульї, внаслідок чого польовий гравець Вільярреала став автором прикрого автоголу. Цей епізод врятував Матрацників від поразки - 2:2. Таймкод курйозу на відео - 6:20.

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