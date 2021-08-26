Джерело - Чемпiон.

Унікальний епізод стався в матчі 6-го туру чемпіонату Данії з футболу у другому дивізіоні. У грі між командами Вендсюссель з Хейррінга і Фредерiсєю з однойменного міста суддя настільки розхвилювався через своє рішення свиснути фол, що впав на коліна і схопився за голову руками, просячи вибачення у футболістів.

Гравці Фредерiсії бігли в перспективну атаку, захисник Вендсюсселя сфолив, і арбітр замість того, щоб дати дограти момент, а потім показати відкладену жовту картку, для чогось дав свисток.

Зрозумівши свою помилку, рефері не зміг стримати емоцій. У пiдсумку втішити суддю підійшли як футболісти гостей, так і господарі поля.

На той момент Фредерісія програвала 0:1, але в результаті змогла звести зустріч до нічиєї – 1:1.

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