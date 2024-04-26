Шостий окремий штурмовий полк "Рейнджер" проводить набір до своїх лав

Джерело - Чемпіон.
Новостворений шостий окремий штурмовий полк "Рейнджер" запрошує усіх охочих приєднатися до своїх лав.
Полк формується у Хмельницькій області під керівництвом досвідчених командирів і гарантує:
- Службу за фахом, враховуючи цивільну спеціальність
- Теоретичну і практичну підготовку з ведення вогню, тактики та медицини
- Своєчасну ротацію та перебування у зоні бойових дій не більше 3 місяців.
Також полк надає супровід оформлення при мобілізації, зобов'язується своєчасно виплачувати зарплатню розміром 150 тисяч гривень та забезпечувати повним екіпіруванням за стандартами НАТО.
У підрозділі використовуються новітні типи озброєння та роботизовані системи ураження.
Контакти:
- Телефон: +380938107567
- Сайт: https://rgr.army/
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