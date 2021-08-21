 Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас” | Блоги | Champion.com.ua
Українець став срібним призером юніорського чемпіонату світу
Вчора 19:09 2434
Шевчук: Луческу хотів покликати мене в Динамо
Сьогодні 16:09 293
Збірна України стала чемпіоном світу з шашок-64
Сьогодні 11:50 1529
Продексім переміг Ураган та завоював свій перший Суперкубок України
Вчора 22:39 773
Збірна України програла Туреччині на чемпіонаті Європи
Вчора 22:25 1273
УПЛ. Ворскла переграла Металіст 1925 у 5 турі
Вчора 21:22 1041
Скрипник пояснив поразку від Рапіда
Вчора 13:45 4765 6
Рейтинг WTA: Світоліна покинула ТОП-5
Вчора 12:25 139264
Ліга Європи. Рапід - Зоря 3:0: огляд матчу
Вчора 01:10 3256
Ліга Європи. Рапід - Зоря: відео голів і огляд матчу
Вчора 00:19 6023
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас”
Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас” Андрій Дунець
Сьогодні 16:35 31
Красуня з неймовірною фігурою представила нову форму італійської команди
Красуня з неймовірною фігурою представила нову форму італійської команди Андрій Дунець
Сьогодні 16:00 192
Відео дня. Юна українка здолала росіянку та станцювала гопака на ринзі
Відео дня. Юна українка здолала росіянку та станцювала гопака на ринзі Андрій Дунець
Сьогодні 15:00 637 2
Дякую за мрію! Лунін записав відеозвернення до Шевченка
Дякую за мрію! Лунін записав відеозвернення до Шевченка Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:16 314
Дівчина дня. Дружина півзахисника Олександрії - справжня красуня, а також шиє дитячий одяг
Дівчина дня. Дружина півзахисника Олександрії - справжня красуня, а також шиє дитячий одяг Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:49 612
Дякую за відданість футболу: Ярмоленко попрощався з Шевченком
Дякую за відданість футболу: Ярмоленко попрощався з Шевченком Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:10 1105
Майстер пасу: футболіст київського Динамо розриває чемпіонат Нідерландів
Майстер пасу: футболіст київського Динамо розриває чемпіонат Нідерландів Андрій Дунець
Сьогодні 10:30 6063
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:09 9456
Українська Олімпійська чемпіонка стане суддею на відомому талант-шоу
Українська Олімпійська чемпіонка стане суддею на відомому талант-шоу Valeriy Ruchka
Вчора 13:30 1869
У США бейсболістові в голову влучив м'яч після потужного удару
У США бейсболістові в голову влучив м'яч після потужного удару Valeriy Ruchka
Вчора 12:25 934
З Олімпійського зняли банери з фотографіями легенд Динамо
З Олімпійського зняли банери з фотографіями легенд Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 11:16 2392
Курйоз в Лізі Європи. Гравець Фенербахче не знайшов емблему клубу, щоб поцілувати її
Курйоз в Лізі Європи. Гравець Фенербахче не знайшов емблему клубу, щоб поцілувати її Valeriy Ruchka
Вчора 10:39 1316
Від уболівальників до військових. На репетиції параду виконали хіт про Путіна
Від уболівальників до військових. На репетиції параду виконали хіт про Путіна Valeriy Ruchka
Вчора 10:06 1690 1
До полтавського клубу завітали англійські блогери
До полтавського клубу завітали англійські блогери Valeriy Ruchka
Вчора 09:11 751
Аргентинський футболіст забив фантастичний гол бісіклетою
Аргентинський футболіст забив фантастичний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
19.08.2021 20:25 5834
Дружина півзахисника збірної України показала, що в неї було під весільною сукнею
Дружина півзахисника збірної України показала, що в неї було під весільною сукнею Андрій Твердохліб
19.08.2021 18:29 52373 5
Ліга чемпіонів. Відео усіх голів за 18 серпня
Ліга чемпіонів. Відео усіх голів за 18 серпня Андрій Твердохліб
19.08.2021 15:50 1572
Український призер Олімпіади назвав мову псячою і "забив стрілку" екснардепу в Москві
Український призер Олімпіади назвав мову псячою і "забив стрілку" екснардепу в Москві Андрій Дунець
19.08.2021 15:10 12799 6
Одеса зустрічає великий фінал «Кубок захисників України»
Одеса зустрічає великий фінал «Кубок захисників України» Андрій Твердохліб
19.08.2021 13:21 1458
Дівчина дня. Донька головного тренера збірної України - струнка білявка, відомий ді-джей
Дівчина дня. Донька головного тренера збірної України - струнка білявка, відомий ді-джей Андрій Твердохліб
19.08.2021 13:18 2397
Прямі трансляції
Навколо спорту

Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас”

Сьогодні 16:35 Андрій Дунець 57 0
Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас”

Джерело - Чемпіон.

Новий сезон починається з неочікуваних підписань - “Кривбас” підсилився ще одним партнером. Компанія Parimatch стала офіційним спонсором криворізького клубу. 

“Кривбас” стартував в Першій лізі з новими амбіціями, викликами та цілями. Саме для того, щоб зробити цей сезон для вболівальників більш яскравим і незабутнім, клуб та компанія підписали контракт про співпрацю. Parimatch є не тільки лідером беттінг-індустрії та першим онлайн букмекером України, а й відомим організатором безлічі спортивних проектів - “Тренування із зіркою”, “Сніданок з чемпіоном” тощо. “Кривбас” - єдиний клуб Першої ліги, з яким Parimatch підписав угоди про співробітництво. Угода розрахована на два роки.

Співпраця передбачатиме розвиток клубної маркетингової складової та збільшення кількості вболівальників команди. Діяльність Parimatch та “Кривбасу” буде направлена на стратегію сталого розвитку, яка включатиме у себе довгострокові цілі. У новому сезоні вже заплановані спільні акції, головна мета яких – залучення уболівальників, як на стадіон, так і до екранів телевізорів. Кривий Ріг – велике футбольне місто зі своїми традиціями і цілою армією фанатів, і разом ми обов’язково розкриємо цей потенціал.

Олександр Гранде, представник Parimatch, поділився амбітними цілями:

“Ми прекрасно розуміємо потенціал футбольної аудиторії в місті, і хочемо аби вже за декілька сезонів на місцевому стадіоні збирався аншлаг на кожний матч чемпіонату. Наше з клубом завдання - аби футбольний “Кривбас” був невід'ємною частиною дозвілля Кривого Рогу і команда вже в наступному сезоні боролася з кращими команда УПЛ”.

Артем Гагарін, віцепрезидент ФК “Кривбас”, підтримав колегу:

            Сьогодні ми отримали надійного партнера - відомого мецената українського спорту. Впевнений, що синергія співпраці Parimatch та ФК "Кривбас" здатна вивести наш клуб до елітного дивізіону”.

            Володимир Баєнко, генеральний директор ФК “Кривбас”, розказав про очікування від партнерства:

“Кривбас — амбітний клуб з великою історією. Прямо зараз ми пишемо нову історію великого клубу. Нам є, чим пишатися, але ми завжди відкриті для нових ідей. Тому я сподіваюся, що потужна команда Parimatch та її експертиза допоможе нам стати краще і дарувати вболівальникам яскравий футбол та емоції”.

Parimatch — драйвер розвитку, який багато років надає підтримку спорту на різних рівнях. У портфелі партнерських проєктів бренду — Національна збірна України з футболу, 8 клубів представників УПЛ, Федерація баскетболу України, Українська хокейна ліга та інші. “Кривбас” став першим представником ПФЛ у цьому сезоні, партнером якого стала компанія.

 

 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()