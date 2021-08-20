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До полтавського клубу завітали англійські блогери

Сьогодні 09:11 Valeriy Ruchka 167 0
До полтавського клубу завітали англійські блогери

Джерело - Чемпiон.

Про український футбол не часто люблять говорити навіть рідною мовою, а ці хлопці роблять незвичний для нашої країни проєкт: вони розповідають про український футбол англійською мовою у подкасті Ukraine+Football. Це Адам, Ендрю (або як він називає себе Андрій) та Рей (Андрій Вікторов). Завітали гості у рамках свого двотижневого туру й до Полтави. 

Про Адама Пейта футбольна Україна дізналася ще кілька років тому. Він граундхоппер (людина, яка відвідує якомога більшу кількість різних стадіонів), автор проєкту Ukrfut24 та співавтор подкасту Ukraine+Football, футбольний відеоаналітик, скаут жіночої команди Вест Гема. Останні 10 років Адам проживає в Україні, адже саме тут знайшов свою майбутню дружину, з якою і залишився в нашій країні.

Якщо Адам перебрався до України не так давно, то Андрій Тодос тут частіше гостює, оскільки має українське коріння. Він народився і все життя прожив у Лондоні, а от його батько родом з Тернопільщини. У Андрія дуже вишукана, хоч і з невеличким британським акцентом, українська мова. Саме він у подорожах є одним із головних комунікаторів між клубами та Адамом. Він же - засновник блогу Zorya Londonsk і співавтор подкасту Ukraine+Football. Свою любов до України Андрій висловив і на власному тілі: на руці в нього татуювання з мапою України.

Хлопці вирушили в подорож усіма містами, де нині існує професіональний футбол, щоб побачити футбольні локації. Полтава, як і низка центрально-східних міст, - майже фінальний акорд двотижневої поїздки. За цей час блогери вже об'їхали півсотні міст та містечок та побували на чималій кількості арен. У Полтаві англійцям пощастило ще більше, адже, крім стадіону Локомотив, де поки що приймає свої матчі СК Полтава, вони побували і на території майбутньої арени, яку планує звести цей клуб.

Загалом у планах Адама та Андрія випустити великий фільм зі своєї подорожі та познайомити уболівальників не тільки з відомими клубами, а й тими, що лише на стадії свого становлення. А фільм, як і ця поїздка в першу чергу присвячена 30-річчю Незалежності України.

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