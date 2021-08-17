 52 роки тому Карпати сенсаційно виграли Кубок Совєцкого Союзу. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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52 роки тому Карпати сенсаційно виграли Кубок Совєцкого Союзу

Сьогодні 10:00 Valeriy Ruchka 7790
52 роки тому Карпати сенсаційно виграли Кубок Совєцкого Союзу

Джерело - Чемпiон.

Рівно 52 роки тому, 17 серпня 1969 року львівські Карпати здобули Кубок СРСР.

У фінальному поєдинку на стадіоні ім. Леніна в Москві львів'яни здобули вольову перемогу над СКА з Ростову-на Дону - 2:1.

Голи за українську команду забивали Лихачов на 62-й хвилині та Булгаков на 66-й.

Таким чином Карпати увійшли в історію: ніколи до та після того жоден представник Першої ліги не перемагав у Кубку СРСР.

Кубок СРСР

Фінал

17 серпня

Карпати - СКА 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Зінченко, 1:1 - 62 Лихачов, 2:1 - 66 Булгаков

Карпати: Турпак, Герег, Поточняк, Данильчук, Сиров, Броварський, Данилюк, Булгаков, Габовда, Кульчицький, Лихачов.

СКА: Кудасов, Сєростанов, Антоневич, Корнєєв, Сінау, Трембач (Головко 74'), Попов, Єськов (Романов 63'), Проскурин, Зінченко, Васенін.

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