 Від патріотки до біосміття: Як критикували і захищали Магучіх за фото на Олімпіаді | Блоги | Champion.com.ua
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Від патріотки до біосміття: Як критикували і захищали Магучіх за фото на Олімпіаді

Сьогодні 16:23 Valeriy Ruchka 187 0
Від патріотки до біосміття: Як критикували і захищали Магучіх за фото на Олімпіаді

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала свою світлину із росіянкою Марією Ласіцкене.

Магучіх вперше прокоментувала фото із росіянкою Ласіцкене

Це фото викликало в українців надзвичайно бурхливу реакцію. Хтось безжально критикував спортсменку, але були представники і іншого табору.

Ми зібрали трішки коментарів від відомих людей нашої країни.

Негативні.

Ірина Фаріон (філологиня):

"Це публічний вчинок колаборації, ще одне свідчення того, що тіло без їдеї нічого не варте, воно просто сміття. І ця особа, це сміття, задемонструвала тоді, коли нам стріляють в лице, коли нас убивають. Ця особа на весь світ підтвердила тезу Путіна про те, що ми адін народ. Тому на місці НОК я би повернула медаль цього біологічного сміття назад.

Ця женщіна, це тіло, мало можливість поїхати на олімпіаду тільки тому, що наші воїни захищають це тіло своєю душею і серцем".

Сергій Стерненко (активіст):

"Колеги Марії вбивають колег Ярослави, але її, схоже, це не турбує. Так само як не турбує той факт, що Ласіцкене - довірена особа Путіна. Просто спорт поза людяністю".

Ганна Маляр (заступниця міністра оборони):

"Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність. Вірне слідування спортивним традиціям, приміром - фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає". Тобто, необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об'єктом інформаційних спецоперацій ворога".

Позитивні.

Станіслав Груна (каратист):

"Спорт, мать вашу, поза політикою!!! Спорт це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України це професія і справа життя. Відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою".

Борис Філатов (міський голова Дніпра):

"Ти виграєш олімпійську медаль. Тебе переповнюють неймовірні емоції. Тебе – 19-річну дівчину, зовсім дитину, юну, безглузду, таку, що зовсім не бачить ніякого життя за нескінченними виснажливими тренуваннями. Ти робиш фотографію. Може навіть не розуміючи в той момент своєї маленької, але такої непростимої помилки. І тебе починають цькувати. Тисячі диванних "патріотів", які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж ти".

Вадим Гутцайт (Міністр спорту):

"Я бачив, як вона раділа, як вона відчувала, що всі сили віддала на цю медаль і цей виступ ... Кожен спортсмен, коли перемагає, починає вітати інших, всі вітають один одного. І вона почала вітати інших спортсменів, які були поруч, і поряд була спортсменка з ОКР з Російської Федерації. На той час вона, напевно, не стримала емоцій".

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