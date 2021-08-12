 Магучіх вперше прокоментувала фото із росіянкою Ласіцкене | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Магучіх вперше прокоментувала фото із росіянкою Ласіцкене

Сьогодні 13:09 4046 1
За словами українки привітали одна одну за олімпійськими традиціями
Магучіх вперше прокоментувала фото із росіянкою Ласіцкене
#Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Здобута бронзова медаль на Олімпіаді у Токіо є дуже важливою для Ярослави Магучіх.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я представляю Україну на міжнародному рівні з 2017 року. Я пишаюся тим, що піднімають український прапор і звучить наш гімн. Ми готувалися до Олімпіади. Ця медаль для мене дуже важлива.

Змагання були трохи складніше емоційно і фізично, але на те були свої причини. Для мене ця медаль, як золота. В першу чергу після змагань всі традиційно привітали одна одну. В цьому не було ніякої моєї політичної позиції.

У нас є свобода думки, тому я вдячна всім людям, які мене підтримували, розуміють. Все-таки хочу подякувати і людям, які мене критикують, тому що це досвід для мене і він робить мене сильнішою.

Ми просто привітали один одного за олімпійськими традиціями. Я дуже поважаю воїнів, які борються за те, щоб ми змогли виступати на міжнародній арені.

Моя робота показує хороші результати на доріжці, щоб наш прапор піднімався і про Україну дізнавалися на інших аренах", - сказала Магучіх.

Раніше, український каратист Станіслав Горуна своїм постом на підтримку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка обіймалася з Марією Ласіцкене, хотів зупинити потік негативу.

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