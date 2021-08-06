Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга

Джерело - Чемпіон.
Одеситка Анжеліка Терлюга принесла в скарбничку збірної України другу срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо. 29-річна каратистка в фіналі вагової категорії до 55 кг поступилася болгарці Іветі Горановій.
Терлюга неодноразово заявляє, що мріє про золото, олімпійське золото Токіо-2020.
"Цей рік буде для мене яскравим, найважливішим, цікавим і важким. Я, чесно кажучи, дуже рада, що він нарешті-то настав. Останні 2 роки я жила і марила однією мрією і ось у цьому році все нарешті стане ясним, і мені від цього, і легко, і сумно водночас. Ми стільки сил, часу і емоцій поклали на цей шлях, що навіть не віриться, що це колись може закінчиться.
Я зроблю все, щоб вас не підвести", - написала Анжеліка в своєму Facebook за рік і8 місяців до Ігор (до пандемії та переносу Олімпіади - ред.).
На жаль, до золотої медалі не вистачило зовсім трішки, що не зваажає нам згадати фотоблог про чарівну Анжеліку.
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