 Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга | Блоги | Champion.com.ua
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Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
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Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга

Сьогодні 00:26 Андрій Твердохліб 4683 0
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга

Джерело - Чемпіон.

Одеситка Анжеліка Терлюга принесла в скарбничку збірної України другу срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо. 29-річна каратистка в фіналі вагової категорії до 55 кг поступилася болгарці Іветі Горановій. 

Терлюга неодноразово заявляє, що мріє про золото, олімпійське золото Токіо-2020. 

"Цей рік буде для мене яскравим, найважливішим, цікавим і важким. Я, чесно кажучи, дуже рада, що він нарешті-то настав. Останні 2 роки я жила і марила однією мрією і ось у цьому році все нарешті стане ясним, і мені від цього, і легко, і сумно водночас. Ми стільки сил, часу і емоцій поклали на цей шлях, що навіть не віриться, що це колись може закінчиться.

Я зроблю все, щоб вас не підвести", - написала Анжеліка в своєму  Facebook за рік і8 місяців до Ігор (до пандемії та переносу Олімпіади - ред.).

На жаль, до золотої медалі не вистачило зовсім трішки, що не зваажає нам згадати фотоблог про чарівну Анжеліку.

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