Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО

Буквально через тиждень настане весна, а разом з нею прийде тепло і потреба у меншій кількості одягу. Чемпіон зібрав десять українських спортсменок, які своїм ідеальним пресом мотивують вас на похід у спортзал!

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук

Тенісистка Леся Цуренко

Каратистка Анжеліка Терлюга

Легкоатлетка Ірина Геращенко

Дзюдоїстка Дарина Білодід

Тенісистка Еліна Світоліна

Легкоатлетка Ольга Саладуха

Тріатлоністка Юлія Єлістратова

Колишня художня гімнастка Ганна Різатдінова

Легкоатлетка Юлія Левченко

Нагадаємо, Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО

Також, Харлан у звабливій сукні нагадала про День святого Валентина. ФОТО

Джерело - Чемпіон.

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