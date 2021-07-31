Мистецтво риболовлі: Ломаченко скрупульозно готується та ловить справжні трофеї

Джерело - Чемпіон.

Добре відомо, що український боксер Василь Ломаченко захоплюється, ледь не на професійному рівні, рибальством. Боксер на своїй сторінці в Instagram показав як відбувається підготовки та сам процес риболовлі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Нагадаємо, Ломаченко гучно відкрив свій готельний комплекс і продемонстрував свої кулінарні навички.

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