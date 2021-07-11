Сумують за футболом. Чи уболівають за збірну України в окупованому Донецьку

Проєкт Радіо Свобода – Донбас Реалії опублікував невелике відео, як жителі окупованого Донецька спостерігають за Євро-2020 і за кого уболівають.

Уподобання донецьких футбольних фанатів, що стежать за Євро-2020, розділилися. За українську збірну вболівали. Але не всі.

"За Україну, звичайно"

"Мені не дуже цікаво дивитися матчі збірної України, чомусь. Стежу, але не вболіваю"

"Це той випадок, коли, на жаль, я за Англію"

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