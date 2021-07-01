 Роман Бебех стримав обіцянку та пофарбував волосся після перемоги збірної України. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Роман Бебех стримав обіцянку та пофарбував волосся після перемоги збірної України

Вчора 22:36 Андрій Твердохліб 288 0
Роман Бебех стримав обіцянку та пофарбував волосся після перемоги збірної України

Джерело - Чемпіон.

Відомий спортивний журналіст і блогер Роман Бебех пофарбував волосся у білий колір а-ля Мессі.

Про це повідомив Роман на своїй сторінці в Facebook.

"На що ти готовий заради перемоги збірної України на Євро?!", - запитала для сюжету Марина Marina Mashkina на етапі групового етапу.

Відповідь: якщо вийдуть з групи - пофарбуватись у білий, як Лео Мессі.

Якщо виграють Євро - купатись голим у фонтані у центрі міста. Так в свій час планував зробити Марадона, коли тренував Аргентину. Завжди намагаюсь тримати слово. Батьки говорили в дитинстві я був білявим. Як вам?

Якщо збірна переможе на Євро - то від своїх слів про фонтан не відмовлятимусь", - написав Бебех.

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