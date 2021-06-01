Джерело - Чемпіон.

Збірна України в прекрасному настрої продовжує підготовку до чемпіонату Європи.

Під час однієї із вправ партнери по збірній розстріляли Артема Бєсєдіна фітнес-м'ячами, що викликало бурю позитивних емоцій в усіх присутніх на тренуванні.

Нагадаємо, Андрій Шевченко оголосив склад збірної на чемпіонат Європи. Збірна проведе ще дві контрольні гри перед стартом Євро.

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