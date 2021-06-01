 Шевченко оголосив склад збірної України на Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
Шевченко оголосив склад збірної України на Євро-2020
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Шевченко оголосив склад збірної України на Євро-2020

Сьогодні 20:00 1772 0
Відома заявка збірної України на фінальну частину Євро-2020
Шевченко оголосив склад збірної України на Євро-2020
#Україна, #Шевченко

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився із заявкою на Євро-2020.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Заявка збірної України на Євро-2020:

Воротарі: 1. Георгій Бущан (Динамо), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін (обидва - Шахтар).

Захисники: 2. Едуард Соболь (Брюгге", Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (усі - Динамо), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва - Шахтар).

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (усі - Шахтар), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі - Динамо), 7. Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), 8. Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), 14. Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), 17. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), 18. Роман Безус (Гент, Бельгія), 20. Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Нападники: 9. Роман Яремчук (Гент, Бельгія), 19. Артем Бєсєдін (Динамо), 26. Артем Довбик (Дніпро-1).

Перед ім’ям та прізвищем футболіста - його постійний ігровий номер на Євро-2020.

Із тих футболістів, які перебувають у тренувальному таборі збірної України, до заявки не ввійшли Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Олександр Сирота, Богдан Лєднєв (обидва - Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь) та Богдан Михайліченко (Андерлехт).

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