Чеченські футболісти спровокували масову бійку на матчі чемпіонату Росії

У Грозному футболісти місцевого Ахмата влаштували бійку з гравцями московського Локомотива. Інцидент стався в матчі молодіжної першості чемпіонату Росії.

На 83-й хвилині за рахунку 5:1 на користь гостей у 21-річного півзахисника Ахмата Лечi Садулаєва здали нерви. Після чергового пропущеного гола хавбек кілька разів неправильно вводив м'яч із центру поля і в підсумку не витримав, зірвавшись на арбітра Максима Чембулатова.

Лечi почав кричати матом на суддю, за що й отримав другу жовту. Після цього Садулаєв буцнув рефері. На захист судді прийшли гравці Локомотива. На полі виникла штовханина, яка переросла в масову бійку.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua