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Чеченські футболісти спровокували масову бійку на матчі чемпіонату Росії

Сьогодні 09:00 Valeriy Ruchka 357 0
Чеченські футболісти спровокували масову бійку на матчі чемпіонату Росії

У Грозному футболісти місцевого Ахмата влаштували бійку з гравцями московського Локомотива. Інцидент стався в матчі молодіжної першості чемпіонату Росії.

На 83-й хвилині за рахунку 5:1 на користь гостей у 21-річного півзахисника Ахмата Лечi Садулаєва здали нерви. Після чергового пропущеного гола хавбек кілька разів неправильно вводив м'яч із центру поля і в підсумку не витримав, зірвавшись на арбітра Максима Чембулатова.

Лечi почав кричати матом на суддю, за що й отримав другу жовту. Після цього Садулаєв буцнув рефері. На захист судді прийшли гравці Локомотива. На полі виникла штовханина, яка переросла в масову бійку.

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