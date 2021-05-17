 Велогонщик на величезній швидкості вдарився головою об асфальт на етапі Джиро д'Італія | Блоги | Champion.com.ua
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Велогонщик на величезній швидкості вдарився головою об асфальт на етапі Джиро д'Італія

Сьогодні 18:43 Valeriy Ruchka 266 0
Велогонщик на величезній швидкості вдарився головою об асфальт на етапі Джиро д'Італія

Гонщик команди Bahrain Victorious Матей Мохоріч команди впав на спуску 9-го етапу Джиро д'Італія, після чого був змушений покинути гонку.

На великій швидкості він не зміг впоратися з велосипедом, перелетів через кермо і приземлився на голову. Мохоріч самостійно піднявся і присів на узбіччі дороги. Коли технічка команди надала йому допомогу, словенський гонщик спробував повернутися на велосипед, але не зміг. Незабаром його госпіталізували в лікарню.

"Матея відвезли в найближчий госпіталь, щоб провести обстеження. Ми впевнені, що у нього струс мозку, але я можу запевнити всіх, що він не втрачав свідомості. Після падіння він розмовляв з механіком і спортивним директором. Вони сказали мені, що він попросив зателефонувати його дівчині, так що її телефонний номер він зміг згадати, що трохи заспокоює мене щодо його стану. Удар був сильним, тому йому зроблять рентген, щоб упевнитися, чи немає переломів ", - розповів лікар Bahrain Victorious Даніеле Дзаккария.

Пізніше всіх заспокоїв сам Мохоріч: "Я в порядку. Мій велосипед Merida і велосипедний шолом Rudy Project взяли на себе основний удар. Мені дуже пощастило. Немає переломів, невеликий струс, навіть голова зараз не болить. За моїм станом стежать лікарі нашої команди".

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