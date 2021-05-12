Динамо - Зоря: як команди дійшли до фіналу Кубка України

Джерело - Чемпiон.
У фіналі Кубка України, який відбудеться в четвер, 13 травня, о 19:00, на стадіоні імені Шухевича в Тернополі, київське Динамо зіграє проти луганської Зорі.
Динамо Київ - Зоря Луганськ: онлайн-трансляція. LIVE
Згадуємо як команди дійшли до фіналу і кого залишили за бортом турніру.
У матчі 1/8 фіналу Кубку України Зоря зустрічалася з чернігівською Десною.
На 16-й хвилині матчу Владлен Юрченко реалізував пенальті й Зоря вийшла вперед. Цей гол так і залишився єдиним в матчі.
Кубок України
1/8 фіналу, 16 грудня 2020
Десна - Зоря 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 16 Юрченко (пен)
У 1/4 фіналу в боротьбу почало уже й Динамо. І першим суперником команди Луческу став ковалівський Колос. Основний та додатковий час зустрічі не порадував забитими голами. У серії пенальті перемогу здобуло Динамо - 4:3.
Кубок України
1/4 фіналу, 3 березня 2021
Динамо - Колос 0:0 (пен 4:3)
Зоря ж на виїзді, теж зі складнощами, переграла першоліговий Верес.
Кубок України
1/4 фіналу, 03 березня 2021
Верес - Зоря 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 18 Шестаков (пен), 1:1 - 25 Іванісеня, 1:2 - 59 Кочергін
У півфіналі новоспечені чемпіони України впевнено розібралися з Агробізнесом.
Агробізнес - Динамо 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Лєднєв, 0:2 - 67 Бєсєдін, 0:3 - 81 Буяльський.
А Зоря тільки у серії післяматчевих пенальті пройшла Олександрію. Основний час гри завершився з рахунком 1:1.
Кубок України
1/2 фіналу, 21 квітня
Олександрія - Зоря 1:1 (0:1) - пенальті 3:4
Голи: 0:1 - 20 Кочергін, 1:1 - 90+1 Бондаренко (пен).
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