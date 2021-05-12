 Футбол 1 - Динамо - Заря: смотреть онлайн финал Кубка Украины 13.05.2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Кубок України. Фінал. Динамо Київ - Зоря Луганськ: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 18:50 928 0
Кубок України. Фінал. Динамо Київ - Зоря Луганськ: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо та луганська Зоря визначать володаря Кубку України в фінальній грі, яка відбудеться в четвер, 13 травня, о 19:00, на стадіоні імені Шухевича в Тернополі.

Пряма трансляція матчу на телеканалах UA Перший і Футбол 1. Також онлайн матч Динамо - Зоря дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Через карантинні обмеження гра відбудеться з обмеженою кількістю глядачів.

Так на Чемпіоні текстова трансляція поєдинку. Слідкуйте за найцікавішими перепетіями фінальної гри в нашому матч-центрі.

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