Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті вдома обіграв ПСЖ (2:0) в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Англійський клуб за сумою двох матчів переміг (2:1, 2:0) і вийшов до фіналу турніру.

Після перемоги футболісти Сіті дуже емоційно пораділи своєму досягненню.

The Man City dressing room after reaching their first UCL final 🥳



(via @zacksteffen_)pic.twitter.com/yGJvdn136p