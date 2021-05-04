 Манчестер Сіті із Зінченком вийшов у фінал Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Сіті із Зінченком вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Вчора 23:54 483 0
Дубль оформив Ріяд Марез
Манчестер Сіті із Зінченком вийшов у фінал Ліги чемпіонів
#Манчестер Сіті, #ПСЖ, #Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів вдома обіграв Парі Сен-Жермен.

Манчестер Сіті відкрив рахунок у матчі на 11-й хвилині гри - Зінченко після передачі Едерсона пройшов лівим флангом і викотив передачу на лінію штрафного, звідки пробив Де Брейне, але удар заблокували, м'яч відскочив до Мареза на правий край, який з гострого кута пробив голкіпера ПСЖ – 1:0.

У другій половині гри Ріяд Марез після розкішної контратаки Сіті подвоїв рахунок, коли розстріляв ворота ПСЖ після прострілу Філа Фодена.

Відзначимо, що ПСЖ догравав матч у меншості, на 69-й хвилині арбітр вилучив Анхеля Ді Марію, який перед вкиданням ауту вдарив Фернандінью.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв повний матч.

Ліга чемпіонів

Півфінал, 04 травня

Манчестер Сіті – ПСЖ 2:0 (1:0)

(Результат першого матчу 2:1)

Голи: 0:1 – 11 Марез, 0:2 – 63 Марез

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – Бернарду Сілва (Стерлінг 82), Фернандінью, Гюндоган – Марез, де Брейне (Жезус 82), Фоден (Агуеро 85)

ПСЖ: Навас – Флоренці (Дагба 75), Маркіньйос, Кімпембе, Діалло (Баккер 82) – Еррера (Дракслер 62), Паредес (Данілу 75), Верратті – Ді Марія, Неймар, Ікарді (Кін 62)

Попередження: Зінченко 71, Де Брейне 74 – Еррера 22, Кімпембе 87, Данілу Перейра 89

Вилучення: Ді Марія 69

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