 Шкода, що я народився в такій країні. Редкач образився на українців | Блоги | Champion.com.ua
12 ТОП-клубів Європи створили Суперлігу
Сьогодні 08:13 3947 2
Луческу: Не можна допустити створення Суперліги
Сьогодні 19:39 793
Атлас: Редкач шукав спосіб вийти з бою
Сьогодні 18:40 1118
Динамо може істотно постраждати через створення Суперліги
Сьогодні 16:39 1631
УЄФА схвалив реформу Ліги чемпіонів
Сьогодні 15:12 1396
Відео дня. Яремчук продовжує феєрити в Бельгії: дубль плюс асист українця
Сьогодні 12:44 1298
Тоттенгем звільнив Моурінью
Сьогодні 12:39 1772
Колос та Дніпро-1 розписали мирову в 22 турі УПЛ
Вчора 21:25 440
Маріуполь та Олімпік не виявили сильнішого в 22 турі УПЛ
Вчора 18:51 419
Ферстапенн виграв Гран-Прі Емілії-Романьї
Вчора 18:13 511
Блоги
Голкіпер Інтера відзначився курйозним автоголом в Серії А
Голкіпер Інтера відзначився курйозним автоголом в Серії А Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:49 454
Шкода, що я народився в такій країні. Редкач образився на українців
Шкода, що я народився в такій країні. Редкач образився на українців Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:50 1858
Що це було? Сину Кадирова присудили дуже дивну перемогу в бою
Що це було? Сину Кадирова присудили дуже дивну перемогу в бою Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:52 1258
Відео дня. Яремчук продовжує феєрити в Бельгії: дубль плюс асист українця
Відео дня. Яремчук продовжує феєрити в Бельгії: дубль плюс асист українця Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:44 1298
Він мав стати зіркою українського футболу. Денис Гармаш святкує день народження
Він мав стати зіркою українського футболу. Денис Гармаш святкує день народження Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:26 4284
Відео дня. Потужна гармата Маліновського, що подарувала перемогу Аталанті над Ювентусом
Відео дня. Потужна гармата Маліновського, що подарувала перемогу Аталанті над Ювентусом Valeriy Ruchka
Вчора 18:05 3820
Сина Лукашенка вилучили з хокейного матчу за хамську поведінку
Сина Лукашенка вилучили з хокейного матчу за хамську поведінку Valeriy Ruchka
Вчора 17:55 2018
Український супертяж нокаутував суперника на 1-й хвилині і завоював свій перший чемпіонський титул
Український супертяж нокаутував суперника на 1-й хвилині і завоював свій перший чемпіонський титул Valeriy Ruchka
Вчора 17:27 1508
У Динамо пояснили, чому Шахтар поступився в класничному
У Динамо пояснили, чому Шахтар поступився в класничному Valeriy Ruchka
Вчора 14:31 1026 5
Форвард Голден Стейт отримав струс мозку рятуючи м'яч від ауту
Форвард Голден Стейт отримав струс мозку рятуючи м'яч від ауту Valeriy Ruchka
Вчора 13:53 331
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19 Андрій Твердохліб
16.04.2021 20:04 1076
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм Віктор Слюсаренко
16.04.2021 17:39 1180
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця Андрій Твердохліб
16.04.2021 09:43 1318
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ Андрій Твердохліб
16.04.2021 09:30 10683 1
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу Valeriy Ruchka
15.04.2021 22:52 1083
Прямі трансляції
Навколо спорту

Шкода, що я народився в такій країні. Редкач образився на українців

Сьогодні 18:50 Valeriy Ruchka 1862 0
Шкода, що я народився в такій країні. Редкач образився на українців

Український напівсередньоваговик Іван Редкач, який був нокаутований ексчемпіоном світу Реджісом Прогрейсом, поскаржився на співвітчизників, які розкритикували його після поразки.

Один з користувачів прокоментував пост нашого боксера в Facebook, попросивши пояснити, що призвело до такого результату поєдинку. Він зазначив, що багато фанатів цього виду спорту не зрозуміли, чому Іван опинився на канвасі.

"Нехай всі кажуть, що завгодно. Комісія знає краще, для цього вона й існує. Я не дивлюся за всіма, люди вже мої гроші і порахували, і витратили, або вже знають, як вони будуть витрачені. Мені шкода, що я народився в такій країні, де живуть злі, заздрісні та меркантильні люди. Не всі, але більшість", – написав Редкач.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()