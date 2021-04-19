Шкода, що я народився в такій країні. Редкач образився на українців

Український напівсередньоваговик Іван Редкач, який був нокаутований ексчемпіоном світу Реджісом Прогрейсом, поскаржився на співвітчизників, які розкритикували його після поразки.

Один з користувачів прокоментував пост нашого боксера в Facebook, попросивши пояснити, що призвело до такого результату поєдинку. Він зазначив, що багато фанатів цього виду спорту не зрозуміли, чому Іван опинився на канвасі.

"Нехай всі кажуть, що завгодно. Комісія знає краще, для цього вона й існує. Я не дивлюся за всіма, люди вже мої гроші і порахували, і витратили, або вже знають, як вони будуть витрачені. Мені шкода, що я народився в такій країні, де живуть злі, заздрісні та меркантильні люди. Не всі, але більшість", – написав Редкач.

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