Медалей не знайшлося. У Росії на змаганнях вручали бублики

Джерело - Чемпiон.

У російському Підмосков'ї дітям, які брали участь в змаганнях з самбо, замість медалей вручили звичайні бублики.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

"Стандартних медалей, мабуть, не знайшлося, шоколадні теж не встигли купити, тому викручувалися бубликами", — йдеться в повідомленні.

Водночас бублики були закріплені не на святкових стрічках, а на звичайних нитках. За словами батьків, дітей нагородять навіть почесними грамотами.

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