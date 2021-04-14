Божевілля у роздягальні ПСЖ після протистояння з Баварією

Джерело - Чемпiон.
У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ поступився Баварії (0:1), але вийшов до півфіналу, адже в першій грі виграв з рахунком 3:2.
Пресслужба парижан виклала відео з роздягальні команди після матчу. Футболісти ПСЖ вкрай задоволені своїм результатом і не стримували емоцій.
Hey, vous savez quoi ?— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021
ON EST EN DEMIES 🎉#𝐏𝐒𝐆𝐅𝐂𝐁 | 🏆 #UCL pic.twitter.com/338UGuvnr4
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