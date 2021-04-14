Божевілля у роздягальні ПСЖ після протистояння з Баварією

Джерело - Чемпiон.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ поступився Баварії (0:1), але вийшов до півфіналу, адже в першій грі виграв з рахунком 3:2.

Пресслужба парижан виклала відео з роздягальні команди після матчу. Футболісти ПСЖ вкрай задоволені своїм результатом і не стримували емоцій.

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