Джерело - Чемпiон.

Валенсія всім складом пішла з поля під час виїзного матчу 29-го туру чемпіонату Іспанії проти Кадіса (2:1), в результаті чого поєдинок був тимчасово перерваний.

Як повідомляє видання The Sun, на 30-й хвилині першого тайму захисник гостей Муктар Діакабі вступив у конфлікт гравцем суперників Хуаном Кала, під час якого останній нібито образив темношкірого футболіста, дозволивши собі расистські коментарі. Діакабі та Кала отримали по жовтій картці, а Габріель Пауліста з Валенсії намагався заспокоїти свого одноклубника, але його спроби виявилися марними.

Муктар залишив межі поля та пішов у роздягальню. За ним попрямували всі партнери по команді, а потім і гравці Кадіса. Поєдинок був призупинений на декілька хвилин.

Після недовгих переговорів гості все ж погодилися продовжити матч. Однак Діакабі більше у гру не вступав. Після інциденту він був замінений на іншого захисника.

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