Гендерний скандал в Німеччині: тренера Боруссії покарали дуже цікавим способом

Джерело - Чемпiон.

Головний тренер молодіжної команди менхенгладбаської Боруссії Хайко Фогель отримав незвичайне покарання за неспортивну поведінку.

Західнонімецька футбольна асоціація (WDFV) розглянула скаргу арбітрів на дії 44-річного коуча в матчі четвертого німецького дивізіону проти Бергіш-Гладбаха. В кінці січня 2021 року Фогель образив головного суддю Марселя Бенкхоффа і його асистенток Ванессу Арльт і Надін Вестерхофф, попри те, що Боруссія U-23 перемогла з рахунком 2:1.

У WDFV підтвердили, що тренера оштрафували на 1500 євро і засудили його до шести занять в жіночій або дівчачій командах. Федерація погодилася на відстрочку покарання до 30 червня.

У Німеччині розкритикували цей вчинок регіональної футбольної асоціації. Представник організації Frauen im Fussball (Жінки у футболі) Ніколь Зельмер назвала його "фатальним посланням". "Нам показують, що на якому б рівні де виступають жінки або дівчата, їх все одно не сприймають так само серйозно, як чоловіків або хлопчиків.

Покарання для тренера Гладбаха ставить роботу в жіночій команді на один рівень з соціальним навантаженням. Навіть якщо ви робите це з добрих спонукань, то все одно посилаєте всім сигнал, ніби тренування футболісток - це покарання за проступок"

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