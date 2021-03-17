 Напівоголені дівчата покаталися на сноуборді прямо посеред Києва. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва

Сьогодні 00:41 Андрій Твердохліб 257 0
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва
Фото із Facebook Василя Лесківа

Джерело - Чемпіон.

Цікава акція відбулася в Києві в одному із гірськолижних клубів до свята Малсяної. Дівчата, які каталися в купальниках, отримували бонус у вигляді безкоштовного підйомника. А відвідувачів, які з'явилися на трасі до 12 години дня, організатори пригощали безкоштовним глінтвейном і смачними млинцями. Тож, незважаючи на прохолодну погоду, у Києві було спекотно.

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