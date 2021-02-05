Джерело - Чемпіон.

Українка Ярослава Магучіх на змаганнях у словацькій Банська Бистриця стрибнула у висоту з результатом 2,06, показавши, тимс самим, четвертий результат в історії. Також 19-річна дніпрянка побила рекорд України, який належав Інзі Бабаковій (2,05) і оновила власний світовий рекорд для 20-річних.

Відео дня. Магучіх стрибнула на 2,06 - це четвертий результат в історії

Таким чином Ярославі до світового рекорду, який належить болгарці Стефці Костадіновій, залишилося всього 3 см. На чемпіонаті світу-1987 у Римі Костадінова встановила неймовірні 2,09. Зазначимо, що Магучіх взала 2,06 у приміщенні. Світовий рекорд (2,08) для залів належить шведці Кайсі Бергквіст.

Згадуємо феноменальний стрибок легендарної болгарки.

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