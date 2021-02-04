 Це фіаско! Грузинський боєць UFC пірнув у ополонку і розбив голову об лід. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Це фіаско! Грузинський боєць UFC пірнув у ополонку і розбив голову об лід

Сьогодні 19:59 Valeriy Ruchka 134 0
Це фіаско! Грузинський боєць UFC пірнув у ополонку і розбив голову об лід

Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі потрапив в курйозно-небезпечну ситуацію, яка, на щастя, закінчилася благополучно.

Чоловік перебував на ранковій пробіжці і вирішив пірнути в ополонку, але не розрахував твердості льоду і глибини водойми. Двалішвілі розбив голову і був госпіталізований.

"Я думав, що це відмінний день для тренування і пробіжки в парку. Потім побачив ставок і подумав, що там сніг і вода, але виявилося, що там лід і гілки дерев. Пробивши лід, я відчув, що шкіра лопнула. Коли її зшивали, було ще болючіше! Тепер все добре, відчуваю себе відмінно ", - написав боєць.

 
 
 
 
 
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A post shared by MERAB DVALISHVILI-THE MACHINE (@merab.dvalishvili)

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