Перед початком футбольного чемпіонату Європи Євро-2012, який відбувався в Україні та Польщі Андрія Шевченка попрохали записати привітання з ювілеєм Федерації футболу України. І хтось виклав робочий матеріал того, як записувалося привітання.

На ролику видно, як найпопулярніший футболіст насилу запам'ятовує запропонований йому текст привітання. Звичайно, подібні ролики можна записати практично з усіма інтерв'юерами, які зачитують заготовлений текст, проте виглядає це завжди кілька курйозно.

Звісно, Шевченко зараз говорить значно краще, але тоді щоб записати поздоровлення від Андрія Шевченка, довелося зробити далеко не один дубль.

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