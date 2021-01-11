 До української тенісистки прямо під час гри на корт вийшла 2-річна донька. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Відео дня. До української тенісистки прямо під час гри на корт вийшла 2-річна донька

Сьогодні 06:19 Андрій Твердохліб 1605 0
Відео дня. До української тенісистки прямо під час гри на корт вийшла 2-річна донька

Джерело - Чемпіон.

2- річна донечка Катерини Бондаренко Єва вийшли на корт прямо під час гри своєї мами проти Онс Жабер у 2 колі Abu Dhabi WTA Women's Tennis - WTA500. На жаль, підтримка не допомогла уславленій українській тенісистці. Бондаренко програла в 3-х сетах (5:7, 6:3, 6:2) і покинула турнір.

Нагадаємо, Марта Костюк і Еліна Світоліна пробилися до чвертьфіналу турніру. Киянка зіграє проти іспанки Соррібес-Тормо, а одеситка проекзаменує росіянку Кудермєтову.

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