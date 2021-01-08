Бондаренко поступилася Жабер на турнірі в ОАЕ

Катерина Бондаренко покинула турнір в Абу-Дабі

Джерело - Чемпіон.

У другому колі турніру в ОАЕ українська тенісистка Катерина Бондаренко (285) поступилася представниці Тунісу Он Жабер (31).

Матч тривав 1 годину та 56 хвилин.

Бондаренко один раз подала на виліт проти 11 у суперниці, а також 5 подвійних помилок проти 2 у Жабер.

Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open - WTA500

Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати

Призовий фонд - $565,530

Хард

Друге коло, 08 січня

Он Жабер - Катерина Бондаренко 5:7, 6:3, 6:2

Раніше, Бондаренко вирвала перемогу на старті турніру в ОАЕ.