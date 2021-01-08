Бондаренко поступилася Жабер на турнірі в ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
У другому колі турніру в ОАЕ українська тенісистка Катерина Бондаренко (285) поступилася представниці Тунісу Он Жабер (31).
Матч тривав 1 годину та 56 хвилин.
Бондаренко один раз подала на виліт проти 11 у суперниці, а також 5 подвійних помилок проти 2 у Жабер.
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Друге коло, 08 січня
Он Жабер - Катерина Бондаренко 5:7, 6:3, 6:2
Раніше, Бондаренко вирвала перемогу на старті турніру в ОАЕ.