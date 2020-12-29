У матчі італійської Ліги А з баскетболу між Пезаро і Трієстом трапився курйозний момент, коли тренер перших Ясмін Репеша не зміг стримати емоції та напав на свого підопічного Генрі Дрелла.

Команда хорватського фахівця програвала з рахунком 59:63 наприкінці третьої чверті, і це його зовсім не влаштовувало. Під його гарячу руку потрапив 20-річний естонський форвард. Коли він ішов на заміну, тренер спочатку схопив його за волосся, а потім із розмаху вдарив по спині.

Репеші вдалося завести своїх підопічних, які у вирішальному відрізку зуміли переломити перебіг поєдинку і перемогти з рахунком 84:74.

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