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Спортивний маркетинг в Україні й не тільки: думки в голос

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Спортивний маркетинг в Україні й не тільки: думки в голос

Джерело - Чемпіон.

Аспірант Кафедри Політичної філософії, спортивний функціонер, Президент федерації хокею на траві Черкаської області Віталій Логінов, у рамках освітнього проекту barca innovation hub розпочинає дискусію про спортивний менеджмент на прикладах світового досвіду, брендів, соціальних проектів на реальних кейсах дасть відповідь на питання: як перетворити спортивні ідеї в реальний бізнес, стартап? Що спільного між політикою, спортом та підприємництвом? Маркетинг та спонсортво в спорті?

На початку 2019 разом з кафедрою Політична Філософія ЧДТУ я, у рамках навчальної програми в якості аспіранта мав можливість відвідати Молодіжний освітній центр в Калетах, Польша. Реабілітаційний заклад розраховано на 60 хлопчиків 13-18 років з усієї Польші. Через соціальної дезадаптації, молоді люди які перебувають в центрі, беруть участь в освітніх та терапевтичних заходах.

Влада – суспільство, думає на роки вперед, намагається мінімізувати суспільні негативи. Учні вивчають норми, принципи співіснування і співпраці, набуваючи навички проведення вільного часу, робітничих професій, а також здобуваючи знання про навколишній світ через участь в культурних, спортивних та туристичних заходах. Мають власну спортивну, матеріальну базу, компьютерний клас. Певні правила перебування звісно обмежують вільність пересування, маючи правила перебування і не маючи великих заборів.

В Україні такі заклади називають колонії і є закритими для соціуму. По волі випадку в кінці 2020року я долучився з Українською асоціацію електронного баскетболу, ГО Союз "Золотий Вік України" при підтримці Міністерства юстиції України до розвитку спортивного напрямку, формування бренду та створення команди по еSport і підтримку хлопцям Кременчуцькій виховній колонії.

Напевно, може здивувати слова: eSport, брендінг в данному контексті?

Світ бурхливий і швидкий. І ми, як суспільство, вже не можемо існувати буз сучасних технологій, як в повсягденному, розвожальному світі й потребах самовирожатись та працювати. Розуміючи це, і враховуючи тенденції при підтримці Міністерства Молоді та Спорту в Україні в вересні 2020р кіберспорт (e-sport був офіційно визнаний і внесений до списку видів спорту України). Це зрушило не тільки сам спорт в його розумінні, а й дозволило впровадити на місцях де раніше не було можливостей, одним із таких закладів стала Кременчуцька виховна колонія. 

Мобільність реагування спортивної спільноти та інституцій - це тенденції часу. 

Ще одним з важливих вимог часу є ідентифікація. Ми потребуємо в простому розумінні речей, звичних кольорів і трендів. З трендами нам комфортніше створювати дію, купувати чи робити вибір. Тому стало трендом створювати брендінг, цілим містам, регіонам не говорячи про бренди речей, спортивних клубів. Нам ближче спортивний клуб, коли ми вважаємо його своїм, ми його розуміємо і любимо. 

Тому Українська асоціація електронного баскетболу для ідентифікації команди та маючи високий рівень ліги, де представлені відомі спортивні клуби, ініціювала створення брендінгу для команди "Слони", яка буде базуватись з гравців-вихованців Кременчуцької виховної колонії.

Мені дуже приємно, по перше, почати розмову про спортивні бренди саме з цієї історії і мені дуже приємно бути корисним та долученим для впровадження змін для хлопців. Я вірю що ми спробуємо створити спілкування і відбудеться матч, спочатку, онлайн між Україною і Польщею. А колись, можливо, і оффлайн на живому спортивному майданчику під крики вболівальників. 

Далі буде…

Віталій Логінов, Чемпіон

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