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Володарка Золотого м'яча освідчилася легенді жіночого НБА

Сьогодні 09:54 Valeriy Ruchka 397 0
Володарка Золотого м'яча освідчилася легенді жіночого НБА

Джерело - Чемпіон.

Легендарна баскетболістка, чотириразова чемпіонка жіночої НБА, лідер Ліги за результативними передачами за всю історію Сью Берд опублікувала фото, на якому їй робить пропозицію футболістка Меган Рапіноу.

35-річна Рапіно минулого року стала найкращою футболісткою світу і отримала Золотий м'яч від France Football.

Рапіно і 40-річна Берд оголосили про свої стосунки ще у 2017 році. Для баскетболістки це перші одностатеві відносини, тоді як Рапіно заявила про те, що вона лесбіянка, ще в 2012 році і навіть була заручена зі співачкою Серою Кахун.

 
 
 
 
 
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