Чемпіон WBC в першій середній вазі Джермелл Чарло (34-1, 18 КО) в об'єднавчому поєдинку нокаутував володаря поясів WBA і IBF домініканця Джейсона Росаріо (20-2-1, 14 КО).

Легкий джеб і Росаріо у важкому нокауті.

Wow, Jermell Charlo with the vicious body shot to KO Jeison Rosario. Literally knocked the air outta the man's lungs. Two big wins for the Charlo brothers tonight. #CharloDoubleheader #CharloRosario pic.twitter.com/PDj5tlwafL