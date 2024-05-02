Бостон із рекордним часом Михайлюка вийшов до другого раунду, Даллас Дончича переміг Кліпперс: результати плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 2 травня відбулися два матчі першого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Бостон українця Святослава Михайлюка, який провів на майданчику рекордні 9:41, переміг торішнього фіналіста Маямі (118:84) та вийшов до другого раунду плей-оф (4:1 у протистоянні), а Даллас Луки Дончича розгромив Кліпперс (123:93) і повів у рахунку серії (3:2).

Український захисник майже за 10 хвилин на майданчику відзначився результативною передачею, підбиранням, перехватом, а також отримав фол і припустився втрати (все — по 1). Виконав два триочкових кидки, але обидва не влучив. За попередні 4 зустрічі він зіграв загалом 6 хвилин. Результативними в складі бостонців були Джейлен Браун і Деррік Вайт (по 25 очок).

У Далласа найрезультативнішим і найкориснішим був згаданий словенський лідер та універсал Дончич, який набрав 35 очок, 10 передач та 7 підбирань.

Серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд.

НБА — перший раунд плей-оф

2 травня

Бостон — Маямі 118:84 (41:23, 27:2330:20, 20:18)

Рахунок у серії — 4:1

Бостон вийшов до наступного раунду.

Кліпперс — Даллас 93:123 (24:25, 22:31, 23:33, 24:34)

Рахунок у серії — 2:3

Наступна гра пройде 4 квітня в Далласі.

Сітка плей-оф

Напередодні Філадельфія завдяки зусиллям Тайріза Максі дотисла в овертаймі Нью-Йорк, а Клівленд переміг Орландо.