Декілька лідерів збірної України відмовляються приєднуватися до команди, їм загрожують санкції від ФВУ

Джерело - Суспільне Спорт.

Щонайменше шість волейболістів відмовилися їхати до табору збірної України.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Серед них лідери національної команди Олег Плотницький та Василь Тупчій. Плотницький пояснив своє рішення важким сезоном в італійському чемпіонаті, після якого йому потрібен перепочинок.

Також до команди не доєднаються 4 гравці чемпіона української Суперліги Прометея. Це Ян Єрещенко, Дмитро Терьоменко, Горден Брова і Віталій Щитков. Зазначається, що вони надали довідки від одного і того ж лікаря, що у них ушкодження.

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник розповів, що волейболістам, які не прибудуть у національну команду, загрожують санкції. Це можуть бути дискваліфікації для представників чемпіонату України та заборона на трансфер для легіонерів.

Нагадаємо, нещодавно збірна України з волейболу отримала нового тренера. Ним став аргентинець Рауль Лосано.