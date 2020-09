Американець Джермолл Чарло здобув перемогу над українцем Сергієм Дерев'янченком у рамках захисту титулу WBC.

WHAT. A. FIGHT. @FutureOfBoxing improves to 31-0 after an all-out tactical war against a game @SDerevyanchenko.



